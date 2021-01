„Maßnahmen zerstören die Gastronomie“: Wirt am Tegernsee öffnet trotz Corona-Lockdown

Aus Protest gegen den Corona-Lockdown will ein Gastronom ab Montag sein Bistro in Gmund am Tegernsee wieder öffnen. „Ich möchte einfach ein Zeichen setzen, dass die Maßnahmen der Politik nicht verhältnismäßig sind. Sie zerstören die Gastronomie“, erklärte der Wirt Hans Becker am Freitag. Zuerst hatte die „Tegernseer Zeitung“ über die geplante Öffnung von „Das Becker’s“ berichtet.

In den vergangenen Tagen seien bereits Polizisten bei ihm gewesen, sagte Becker gegenüber BR24. Die Beamten hätten ihn darauf hingewiesen, dass er am Montag nicht aufsperren dürfe. Das wisse er, tue es aber trotzdem. Auf Facebook schrieb der Gastronom: „Wir freuen uns auf Euch. Kommt zahlreich und zeigt der Politik, dass auch Ihr keine Lust mehr dazu habt, Euch permanent vorschreiben zu lassen, wann Ihr was machen dürft“.

Bei einem Zuwiderhandeln gegen die Corona-Maßnahmen droht dem Wirt eine Strafe von 5000 Euro. „Natürlich zahle ich nicht. Im Zweifel ziehe ich bis zum Europäischen Gerichtshof“, sagte Becker. Er distanziere sich aber ganz klar von der rechten Szene und leugne nicht die Existenz des Virus. Er wolle sich auch an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, um seine Gäste nicht zu gefährden. Aber die Maßnahmen – ab Montag nunmehr verschärft – seien weder hilfreich noch nachvollziehbar. Die Gastronomen seien „nicht für das, was die Regierung eine Pandemie nennt, verantwortlich“, sagte er.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sagte unterdessen, es sei nicht zulässig, dass gastronomische Betriebe öffnen. „Wir hoffen, dass die Einsicht siegt.“ Die Beamten und zwei Vertreter des Landratsamtes werden das Bistro ansonsten am Montag kontrollieren, kündigte eine Sprecherin des Landratsamtes an. Sollten dabei Verstöße festgestellt werden, würden diese konsequent geahndet.

Zwei Besucher hätten trotz drohender Geldstrafe von 250 Euro schon für Montag reserviert. (so/dpa)