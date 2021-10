Meck-Pomm: SPD entscheidet über Aufnahme von Koalitionsverhandlungen

Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wollen die Parteigremien der SPD die Ergebnisse der Sondierungsgespräche mit CDU, Linken, Grünen und FDP auswerten. Im Anschluss an das Treffen in Güstrow wird die Landesvorsitzende Manuela Schwesig am Mittwochabend dazu ein Statement abgeben, wie die Landes-SPD am Mittwoch mitteilte. Es wird erwartet, dass eine Entscheidung verkündet wird, mit wem die SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen will.

Die Sondierungsgespräche der SPD mit den vier Parteien hatten in den vergangenen Tagen hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Für die SPD als Wahlsiegerin sind mehrere Koalitionen möglich: Sie kann das Regierungsbündnis mit der CDU fortsetzen oder erneut mit der Linken zusammenarbeiten. Rechnerisch möglich ist auch eine Koalition mit den Grünen und der FDP.

Bei der Landtagswahl Ende September hatte die SPD 39,6 Prozent der Stimmen erhalten. Die AfD kam auf 16,7 Prozent, die CDU auf 13,3 Prozent, die Linke auf 9,9 Prozent, die Grünen auf 6,3 Prozent und die FPD auf 5,8 Prozent. (afp/dl)

