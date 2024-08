Deutschland Ethische Frage

Medizinethiker Taupitz: Bundesregierung sollte Eizellspende erlauben

Eine Samenspende ist erlaubt, die Spende von Eizellen nicht. Das widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz, so der Jurist und Medizinethiker Taupitz. Auch die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr dringt auf eine Zulassung und will dazu einen Gruppenantrag in den Bundestag einbringen.