Hannover: Mehr als drei Jahre Haft in Missbrauchsprozess gegen Erzieher

Drei Jahren und vier Monaten Haft – So lautet das Urteil in Hannover gegen einen 29-Jährigen. Er missbrauchte einen zehnjährigen Jungen über drei Monate hinweg.

Wegen des Missbrauchs eines zehnjährigen Jungen hat das Landgericht Hannover einen Erzieher zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Das Urteil einer Jugendkammer erging wegen sexuellen Missbrauchs minderjähriger Schutzbefohlener in fünf Fällen, wie ein Gerichtssprecher am Montag (27. März) sagte. Ein Berufsverbot wurde demnach nicht verhängt, weil pädophile Neigungen nicht nachweisbar waren.

Die Anklage hatte dem 29-Jährigen in dem Anfang März begonnenen Prozess vorgeworfen, über drei Monate hinweg in fünf Fällen sexuelle Handlungen an dem Jungen vorgenommen zu haben. Die Taten ereigneten sich in einer Kindertagesstätte in Hannover. Das Urteil des Landgerichts erging bereits am Freitag. (AFP/mf)