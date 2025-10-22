Logo Epoch Times

Streit zwischen zwei Gruppen

Mehrere Verletzte nach Schießerei in Hannover

In Hannover fallen Schüsse, mehrere Menschen sind verletzt. Was bisher über den Einsatz bekannt ist.

top-article-image

Einsatzkräfte versorgen mehrere Menschen nach einer Schießerei in Hannover.

Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Redaktion
Bei einer Schießerei in Hannover sind mehrere Menschen verletzt worden. „Zu dem Verletzungsgrad kann ich noch nichts sagen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch die Anzahl der Verletzten sei noch unklar.
Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Gruppen in Streit geraten. „Es sind mehrere Schüsse gefallen“, sagte die Sprecherin. Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Täter in der Nähe fest. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar, auch zur Anzahl und Art der Waffen machten die Ermittler zunächst keine Angaben.
Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Tatort in der Vahrenwalder Straße nördlich des Niedersachsenringes. Der Bereich ist abgesperrt. Nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen verfolgen mehrere Schaulustige die Ermittlungen. (dpa/red)

