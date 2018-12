Politik » Deutschland Kanzlerin Merkel kondoliert nach Tsunami-Katastrophe in Indonesien

Kanzlerin Merkel schreibt an Indonesien: "In diesen schweren Stunden möchte ich Ihrem Land mein tief empfundenes Beileid aussprechen." Ursache des Tsunami soll ein Erdrutsch in der Sundastraße gewesen sein.