Merkel kündigt Treffen mit belarussischer Politikerin Tichanowskaja an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ein baldiges Treffen mit der belarussischen Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja angekündigt. In einer Rede vor dem Bundestag verurteilte Merkel am Mittwoch die „Gewalt gegen die Opposition“ in dem osteuropäischen Land. „Wir verurteilen, was dort täglich passiert“, sagte sie. Sie wolle sich „demnächst“ mit Tichanowskaja treffen, um über die Lage zu sprechen.

Merkel zollte der Opposition in Belarus Respekt. „Wenn man den Mut der Frauen sieht, der dort auf den Straßen gezeigt wird für ein freiheitliches und von Korruption freies Leben, dann kann ich nur sagen: Ich bewundere das, ich finde das wirklich beeindruckend.“ Sie forderte die Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko abermals auf, einen „Dialog mit dem Volk“ zu starten. (afp)