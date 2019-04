Merkel stellt sich den Fragen der Bürger in Brandenburg

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht am Dienstag Bürgern im brandenburgischen Schwedt Rede und Antwort. In der Stadt an der polnischen Grenze nimmt die Kanzlerin an einem Dialogforum mit rund 70 Einwohnern teil (17.15 Uhr), die Themen der Veranstaltung werden von den Bürgern selbst bestimmt.

Nach Angaben der Bundesregierung will Merkel mit den Bürgern ins Gespräch kommen über jene Probleme, die sie bewegen.

Vor dem Bürgerdialog tauscht sich die Kanzlerin an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt mit Theaterschaffenden aus. Dabei soll es unter anderem um die Kulturarbeit im ländlichen Raum und um die deutsch-polnischen Zusammenarbeit gehen. In Brandenburg wird im September ein neuer Landtag gewählt. (afp)