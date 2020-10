Merkel zu Corona-Maßnahmen: Millionen Deutsche nicht durch die Hintertür ausgrenzen

Im Rahmen eines Gespräches zur „Konzertierten Aktion Pflege“ mit weiteren Mitgliedern der Bundesregierung hat Bundeskanzlerin Merkel (CDU) auf die besondere Verantwortung beim Schutz speziell gefährdeter Gruppen vor der Corona-Pandemie hingewiesen.

„Ich bin mir bewusst, dass wir Ihnen sehr viel abverlangt haben und ganz besonders die Kontaktbeschränkungen waren für die Menschen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Hospizen sehr belastend. Und Sie dürfen davon ausgehen, dass mir, genauso auch unserem ganzen Kabinett, solche Einschränkungen wirklich nur schwer erträglich sind“, sagte Merkel.

Die Regierung sei sich bewusst, dass jeder Eingriff in die Grundrechte „gut begründet und erklärt werden muss und dass all das, was wir tun, nur befristet sein darf und natürlich eben auch der Legitimation durch Fakten, durch Tatsachen bedarf“, sagte Merkel weiter. „Der Schutz der Bevölkerung und insbesondere der vulnerablen Gruppen ist und bleibt ein wichtiges Anliegen. Aber es muss ein Schutzkonzept sein, das nicht zu einer Separation von Gesellschaftsteilen führt. Das ist mir sehr, sehr wichtig.“

Merkel: Millionen von Menschen sollen nicht durch die Hintertür ausgegrenzt werden

Man wolle auch nicht Versuchen nachgeben, durch die Hintertür irgendwie Millionen von Menschen auszugrenzen aus unserem gesellschaftlichen Leben, erklärte die Kanzlerin weiter. „Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns darüber einig sind.“

Man wisse heute etwas mehr über das Virus und wisse, wie man sich schützen könne. „Wir können zielgerichteter vorgehen.“ Aber man sehe auch bei den steigenden Zahlen, dass, wenn man das, was man wisse, über das Virus nicht einhalte, „dass wir dann wieder in Situationen kommen, die ausgesprochen schwierig sind“, so Merkel weiter.

Deshalb habe man das Ziel, Kranke, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen bestmöglich zu schützen. „Aber der Schutz darf eben nicht im Wegnehmen aus dem gesellschaftlichen Leben bestehen, sondern in dem Maße, wie das möglich ist, müssen alle Menschen gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.“

Kanzlerin begrüßt Tarifabschluss für Pflegekräfte

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Arbeit der Pflegekräfte in der Corona-Pandemie gewürdigt. Deren engagierter Einsatz habe mit dazu beigetragen, „die sehr belastende Situation für Kranke, pflegebedürftige Menschen, für Menschen mit Behinderung so gut, wie es ging, doch noch erträglich zu gestalten“, sagte Merkel zum Auftakt eines Treffens der Konzertierten Aktion Pflege am Dienstag in Berlin.

Die Kanzlerin begrüßte zudem den Tarifabschluss für Pflegekräfte im öffentlichen Dienst. „Ich glaube, dass jetzt auch der letzte Tarifabschluss uns hier noch einmal gezeigt hat (…), dass hier ein ganz besonderer Schwerpunkt auch in Richtung Pflegepersonal gesetzt wurde. Denn schöne Worte sind das eine, Taten das andere.“ (reuters/afp)