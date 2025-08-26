Merz empfängt Regierungschefs von Kanada und Belgien in Berlin

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt am Dienstag den kanadischen Premierminister Mark Carney sowie den belgischen Regierungschef Bart De Wever in Berlin.

Bei dem Treffen mit Carney soll es um eine Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kanada sowie außen- und wirtschaftspolitische Themen gehen. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist für 09.30 Uhr im Bundeskanzleramt geplant. Carney hatte am Sonntag zum Unabhängigkeitstag der Ukraine Kiew besucht.

Bei dem Antrittsbesuch des belgischen Ministerpräsidenten De Wever sollen die bilaterale Zusammenarbeit, europapolitische Fragen sowie die internationale Sicherheitspolitik im Mittelpunkt stehen. Eine gemeinsame Pressekonferenz der beiden Regierungschefs ist für 13.30 Uhr im Bundeskanzleramt geplant. (afp/red)