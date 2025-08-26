Logo Epoch Times

Merz trifft Carney

Deutsch-kanadische Zusammenarbeit: Fokus auf KI, Digitalisierung, Robotik und Rohstoffe

Kanzler Merz will die transatlantische Zusammenarbeit mit Kanada vertiefen, insbesondere in Verteidigung, Handel, Zukunftstechnologien und Rohstoffkooperation. Dabei sollen EU-Partnerschaften und das Ceta-Freihandelsabkommen genutzt werden.

Mark Carney und Friedrich Merz am 26.08.2025

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen die Kooperation mit Kanada vertiefen.
Unter anderem werde man die Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungsindustrie ausbauen, sagte er am Dienstagmorgen nach einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney im Kanzleramt. Zudem werde man den bilateralen Handel stärken. Dabei gehe es um Zukunftstechnologien wie KI, Digitalisierung und Robotik.
EU-Kanada-Partnerschaft

Darüber hinaus begrüße er auch den kanadischen Wunsch, noch enger mit Europa zusammenzuarbeiten, so Merz weiter. „Beim EU-Kanada-Gipfel im Juni haben wir dazu bereits die Weichen gestellt, auch mit der Unterzeichnung einer Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft.“ Und in diesem Zusammenhang sei es gut, dass das Ceta-Freihandelsabkommen nun einen Rahmen für den Handel biete.
Die Wirtschaftsminister beider Länder wollen am Dienstag eine deutsch-kanadische Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Rohstoffbereich unterzeichnen. „Auch das ist eine Zusammenarbeit, die ich sehr begrüße“, sagte Merz. (dts/red)

