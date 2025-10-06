Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

Merz: „Falsches“ Verbrenner-Verbot kippen, „Technologien ermöglichen“

vor einer Stunde

Wadephul: Gaza-Verhandlungen müssen israelische Sicherheitsinteressen berücksichtigen

vor 2 Stunden

Trump: Zollsatz von 25 Prozent für Lkw gilt ab 1. November

vor 2 Stunden

Syriens Parlamentswahl: Kaum Frauen und Minderheiten gewählt

vor 2 Stunden

Trump will Brasiliens Präsident Lula „in naher Zukunft“ treffen

vor 3 Stunden

Nach Bedrohung von Oktoberfest: Drohbrief gegen Arztpraxis führt zu Polizeieinsatz

vor 3 Stunden

Ägyptischer Ex-Tourismusminister el-Enany zum Unesco-Chef nominiert

vor 3 Stunden

Streit um Veggie-Wurst: Merz und Rainer unterstützen EU-Vorhaben für Namensverbot

vor 3 Stunden

Ehemaliges Thurn-und-Taxis-Jagdschloss bis auf Grundmauern niedergebrannt

vor 4 Stunden

Von der Leyen zu Misstrauensanträgen: Dürfen nicht in Putins Falle tappen

Logo Epoch Times
Sozialleistungen

Merz setzt bis „nächste Woche spätestens“ auf Einigung beim Bürgergeld

Merz ist zuversichtlich, dass es spätestens nächste Woche eine Einigung zur Bürgergeld-Reform gibt.

top-article-image

Friedrich Merz am 30.09.2025

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht die Zeit für eine Entscheidung zur Reform des Bürgergelds gekommen. Die Frage werde voraussichtlich Thema beim Koalitionsausschuss am Mittwoch sein, sagte Merz am Montagabend in der vorab aufgezeichneten ntv-Sendung „Pinar Atalay“. Er hoffe bis „nächste Woche spätestens“ auf eine Einigung.
„Wir sind noch nicht ganz am Ziel“, sagte Merz. Union und SPD stünden aber aus seiner Sicht „kurz davor“, über die Einführung einer neuen Grundsicherung zu entscheiden. Diese Woche sei möglich, womöglich müssten die Koalitionspartner aber kommende Woche noch „ein bisschen nacharbeiten“.

Knackpunkte: Sanktionen für Arbeitsunwillige

Als Knackpunkte nannte Merz die Tragweite der geplanten Sanktionen für Arbeitsunwillige. Die Union spreche derzeit mit der SPD darüber, „was kann man Betroffenen zumuten, die sich nicht beteiligen an einer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt“.
Mehr dazu
Dabei gehe es um die Frage, ob es Sanktionen schon beim ersten Mal geben solle oder erst beim zweiten mal, erläuterte der Kanzler. Auch eine Reihe technische Fragen sei noch zu klären, denn Ziel müsse „ein handwerklich sauberes Gesetz sein“.
Die jetzt geplante Reform sei „erster Teil eines größeren Gesetzgebungspakets“, sagte Merz. Der zweite Teil solle im kommenden Jahr folgen. Dabei werde es darum gehen, die „kriminellen Strukturen“ in den Blick zu nehmen, „die sich um diese Sozialleistungen herum entwickelt haben“. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.