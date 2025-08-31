Logo Epoch Times

Merz: Ukraine-Krieg könnte noch lange dauern - Unterstützung „absolute Priorität"

Norwegen kauft britische Fregatten im Wert von 11,5 Milliarden Euro

Hamas bestätigt im Mai erfolgte Tötung ihres mutmaßlichen Chefs Mohammed Sinwar

Tod von 16-Jähriger am Bahnsteig in Friedland: Viele Fragen offen

Klimaaktivisten verunstalten Sagrada Familia in Barcelona mit Farbe

Von der Leyen sichert Polen Unterstützung bei Grenzschutz zu

Toter in Hamburger Shisha-Bar - Mordkommission ermittelt

Über 13.000 Euro: Lohnlücke zwischen Ost und West vergrößert sich

Fünf Verletzte: Autofahrerin verliert Kontrolle auf Parkdeck in Essen

Star aus dem „Großstadtrevier" - Arthur Brauss ist tot

Geld und Finanzen

Merz und Söder lehnen Steuererhöhungen erneut ab

Die Parteichefs von CDU und CSU halten nichts von Steuererhöhungen. Dazu gebe es Absprachen im Koalitionsvertrag. Söder erteilte auch Plänen einzelner CDU-Abgeordneter eine Absage, der SPD durch eine höhere Reichensteuer die Zusage für Sozialreformen abzuringen.

Die Steuerbelastung in Deutschland ist hoch.

Redaktion
Die Parteichefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben Steuererhöhungen erneut eine Absage erteilt. Bundeskanzler Merz verwies dazu am Sonntag im ZDF-„Sommerinterview“ auf die Absprachen im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Auf dessen Einhaltung pochte auch Bayerns Ministerpräsident Söder.
„Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden“, sagte Merz dem ZDF. „Und dieser Koalitionsvertrag gilt“, stellte er klar.

Merz: SPD kennt die Absprachen

Der Kanzler wandte sich damit gegen Vorstöße von SPD-Chef Lars Klingbeil und anderen Sozialdemokraten, die sich für höhere Steuern für Reiche ausgesprochen hatten. Die SPD wisse um die getroffenen Absprachen, sagte dazu Merz.
„Dass die SPD andere Vorstellungen in dieser Frage hat, ist genauso in Ordnung wie dass wir in anderen Fragen unsere Vorstellungen haben“, fügte er aber hinzu.
Mehr dazu
Einen Koalitionsstreit gebe es deswegen nicht, betonte Merz. „Wir suchen nicht das, was uns trennt, wir suchen das, was uns gemeinsam verantwortungsvoll regieren lässt und das tun wir“, sagte er in dem Interview, das am Sonntagabend ausgestrahlt wird.
Zwar gebe es in dem Regierungsbündnis einiges, das „zurecht gerückelt“ werde, das sei aber auch völlig in Ordnung.

Söder: „Wir müssen Steuern senken“

„Nein, wir erhöhen jetzt keine Steuern. Wir müssen Steuern senken“, sagte Söder im Düsseldorfer „Handelsblatt“.
„Wer einen Koalitionsvertrag unterschreibt, sollte ihn abarbeiten, statt nach wenigen Monaten alles infrage zu stellen. Planbarkeit und Berechenbarkeit sind entscheidend“, mahnte der CSU-Chef weiter mit Blick auf die SPD.
Söder erteilte auch Plänen einzelner CDU-Abgeordneter eine Absage, der SPD durch eine höhere Reichensteuer die Zusage für Sozialreformen abzuringen.
Auf die Frage, ob er für eine radikale Reform des Bürgergelds für einen Steuerkompromiss offen wäre, sagte Söder: Nein, das sei für ihn ausgeschlossen. „Ich schätze jede Meinung. Aber ein einzelner Abgeordneter repräsentiert nicht die Mehrheit in der Union“, so der bayerische Ministerpräsident. (dts/red)

