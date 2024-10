Deutschland Versuchter Mord in sechs Fällen

Nach Messerangriff in EM-Fanzone in Stuttgart: Anklage gegen 25-Jährigen Syrer

Rund vier Monate nach einem Messerangriff in der Fanzone zur Fußballeuropameisterschaft in Stuttgart mit mehreren Verletzten ist Anklage gegen einen 25-Jährigen Syrer erhoben worden. Ihm wird versuchter Mord in sechs Fällen vorgeworfen.