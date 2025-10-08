Logo Epoch Times

Tatmotiv unklar

Messerangriff in Herdecke: Bürgermeisterin Iris Stalzer schwebt weiter in Lebensgefahr

Die neue Bürgermeisterin von Herdecke wurde niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Die beiden Adoptivkinder werden betreut. Ob sie als Zeugen oder Verdächtige gelten, ist derzeit noch unklar.

Ein Krankenwagen und die Polizei stehen in der Nähe des Wohnhauses der neuen Bürgermeisterin von Herdecke.

Redaktion
Nach einem Messerangriff schwebt die neu gewählte Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke, Iris Stalzer (SPD), weiterhin in Lebensgefahr.
Dies bestätigte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht. Die Polizei werde im Laufe des Tages in Absprache mit der Staatsanwaltschaft weitere Informationen zum Ermittlungsstand bekanntgeben, hieß es.

Keine Hinweise auf politisch motivierte Tat

Die Suche nach dem Tatmotiv und den Hintergründen läuft weiter. Die beiden Adoptivkinder der Juristin im Alter von 15 und 17 Jahren waren laut Angaben der Ermittler nach der Tat zur Klärung des Sachverhalts zu einer Polizeiwache gebracht worden.
Ermittler sicherten bis zum späten Dienstagabend in dem Gebäude Spuren. Das Haus der Politikerin sei auch der Tatort, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt.
Die Ermittler gehen eigenen Angaben zufolge von einem familiären Hintergrund aus. „Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat.“

Kinder als Zeugen oder Verdächtige?

Die designierte Bürgermeisterin der Stadt an der Ruhr erlitt laut Sicherheitskreisen mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Noch vor Ort wurde sie erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Die SPD-Politikerin, die mehrere Messerstiche erlitten hatte, schwebte am Abend noch in Lebensgefahr.
Auf die Frage, ob beide oder eines der Kinder als Zeugen oder Verdächtige auf der Wache befragt wurden, wollte eine Polizeisprecherin am Dienstagabend keine Antwort geben. Die Kinder würden betreut, sagte sie. (dpa/red)

