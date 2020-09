Michael Ballweg „nach intensiver Zusammenarbeit mit Q“: Covid-20 ist da – die Pandemie zurück (+Video)

Am 27.09.2020 sprach Querdenken-Initiator Michael Ballweg auf der Kundgebung „Wir für das Grundgesetz“ in Köln. Initiiert wurde die Veranstaltung von Querdenken Köln. Querdenken Stuttgart unterstützte die Veranstaltung mit Equipment und Manpower. Ballweg hielt eine längere Rede, in der er in satirischer Form auf „Q“, die Politik und aktuelle Corona-Entwicklungen einging.

Die Kundgebung startete um 12 Uhr an der Deutzer Werft, direkt am Rhein. Trotz schlechtem Wetter fanden sich rund 1.500 Menschen zusammen, sagte der Moderator von der Bühne während der Kundgebung. 5.500 Teilnehmer waren für das Gelände zugelassen worden, der Himmel war grau und es regnete zeitweise. Viele Menschen holten Regenschirme heraus und trotzten dem Wetter.

Die Veranstaltung endete mit einem Aufzug über die Severinsbrücke den Heumarkt und über die Deutzer Brücke und Gotenring zurück zum Startpunkt, wo sie gegen 18 Uhr endete. Laut Polizei verlief die gesamte Veranstaltung friedlich, Gegendemos waren keine angemeldet.



Einen Livestream des ganzen Tages ist hier zu finden. (sk)