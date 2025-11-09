Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Japan: Behörden sprechen nach Seebeben der Stärke 6,7 Tsunami-Warnung aus

vor 31 Minuten

BAMF erkennt nur noch ein Prozent der Syrer als schutzberechtigt an

vor einer Stunde

Frachtflugzeuge bleiben am Boden: US-Luftfahrtbehörde verhängt Startverbot

vor einer Stunde

EU meldet Wiederaufnahme von Nexperia-Chipexporten aus China

vor einer Stunde

Paris verlost historische Gräber auf Promi-Friedhöfen

vor 3 Stunden

Israels Botschafter: Linker Antisemitismus gefährlicher als rechter - Klöckner warnt vor „kulturellem Rabatt“

vor 3 Stunden

Halbleiter: China setzt Exportverbot von Metallen wie Gallium an die USA aus

vor 3 Stunden

Israel wirft China Aufrüstung der Hisbollah vor

vor 4 Stunden

Brandenburg: BSW will gegen Medienstaatsvertrag stimmen - kippt die Koalition?

vor 4 Stunden

Automaten als Postfilialen: Post stellt Hunderte Anträge

Logo Epoch Times
Fernwärme deutlich teurer

Mietervereine: Mieter müssen deutlich mehr Heizkosten zahlen

Die Energiepreise lagen auch 2024 auf einem hohem Niveau. Für einige Mieter wird die Nebenkostenabrechnung deshalb zum Ärgernis. Die gestiegenen Preise beschäftigen auch die Vermieter. Vor allem die Kosten für Fernwärme stiegen – um ein Viertel.

top-article-image

Für eine 70-Quadratmeter-Musterwohnung kostete Fernwärme im Jahr 2024 durchschnittlich 1.140 Euro – rund ein Viertel mehr als 2023.

Foto: Mariakray/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Mietervereine melden wegen Nachforderungen von Heizkosten noch immer einen hohen Beratungsbedarf. Das hat eine Abfrage der Mietervereine in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt ergeben.
Der Leiter der Rechtsabteilung des Hamburger Vereins, Stefan Schmalfeldt, sagte: „Viele Mieter sind erstaunt, dass sie deutlich mehr zahlen müssen.“

Energiepreisbremsen sind ausgelaufen

Die Mietervereine erklären die vielen Anfragen mit dem Auslaufen der Energiepreisbremsen auf Gas, Fernwärme und Strom zum Jahreswechsel 2023/24. Ende März vergangenen Jahres endete zudem die zeitweilige Mehrwertsteuersenkung auf Gas und Fernwärme von 19 auf 7 Prozent.
Den Mietervereinen zufolge stellen Vermieter die Abrechnungen meist im Oktober, November und Dezember den Mietern zu. Vermieter haben Zeit bis Jahresende, die Nebenkostenabrechnung für 2024 zu übermitteln.
Mehr dazu
Heizkosten haben nach Mitteilung des Essener Immobiliendienstleisters Ista, der nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Abrechnungen ausgewertet hat, vergangenes Jahr ein Allzeithoch erreicht.
Im Fall einer 70-Quadratmeter-Musterwohnung lagen die Kosten von Fernwärme mit durchschnittlich 1.140 Euro rund ein Viertel höher als 2023. Beim Gas stiegen die Kosten demnach um fünf Prozent auf 909 Euro. Heizölkunden zahlten gegen den Trend mit 913 Euro zwölf Prozent weniger als im Vergleichszeitraum.

14.600 Beratungen in Berliner Mietervereinen

Statistiken zu Heizkostenberatungen erhebt von den befragten Mietervereinen allein der Berliner: Demnach gab es bis Ende September 14.628 solcher Beratungen. Im gesamten Vorjahr, also inklusive des betriebsamen letzten Jahresviertels, waren es 22.881. „Der Beratungsbedarf ist weiter hoch“, sagte die Geschäftsführerin des Vereins, Wibke Werner.
Mehr dazu
Der Beratungsbedarf hat mit dem Anstieg der Energiepreise, der sich vor allem 2022 und 2023 zutrug, zugenommen. 2022 gab es 15.894 Beratungen zu Heizkosten, wie der Berliner Verein mitteilte. 2019 waren es noch 9.417.
Der Eigentümerverband Haus und Grund aus Berlin teilte mit, nicht genau beziffern zu können, wie viele Vermieter Rat wegen der Nebenkostenabrechnung suchten.
„Über unsere örtlichen Vereine bekommen wir aber mit, dass das Thema – gerade wegen der gestiegenen Energiepreise – vielerorts wieder stärker diskutiert wird“, sagte Rechtsreferentin Luisa Peitz.  (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.