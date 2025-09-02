Logo Epoch Times

Estland führt Inflationsranking mit 6,2 Prozent an, Deutschland bei 2,1 Prozent

Vom Bargeld bis zur elektronischen Patientenakte: Das ändert sich im September

Robert Habeck tritt zurück - 55  Prozent der Deutschen gegen Rückkehr

„Wir haben an Ihre Versprechen geglaubt": Afghanen schreiben verzweifelten Appell an Merz

Jeder sechste Student pendelt über eine Stunde zur Uni

Dschalalabad erschüttert: Hunderte Tote und Verletzte nach verheerendem Beben

Wadephul wirbt in Indien um Fachkräfte und vertieft Wirtschaftsbeziehungen

AfD erreicht Rekordpotenzial - jeder dritte Wähler kann sich Wahl vorstellen

„Herbst des Klimawiderstands": Grünen-Fraktion kündigt massiven Protest gegen Gasförderung an

Trump: Israels einst mächtige Lobby verliert an US-Einfluss

Mietschock

Wohnen wird Luxus: Mieten in NRW steigen drastisch

In Nordrhein-Westfalen sind die Angebotsmieten in den letzten zehn Jahren im Schnitt um fast 50 Prozent gestiegen. Besonders teuer ist es in Köln, Münster, Düsseldorf und Bonn.

Graffiti mit Schriftzug "Mieten runter" (Archiv)

Redaktion
Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind die Angebotsmieten in den vergangenen zehn Jahren um im Schnitt 49,4 Prozent gestiegen.
Das geht aus Antworten des Bundesbauministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die die „Rheinische Post“ in ihrer Dienstagsausgabe berichtet. Die höchsten Preise pro Quadratmeter mussten Mieter im vergangenen Jahr demnach in Köln (14,15 Euro), Münster (13,81 Euro), Düsseldorf (12,99 Euro) und Bonn (12,22 Euro) bezahlen.

Linke fordert Mietenstopp und mehr Sozialwohnungen

Die Kölner Linken-Abgeordnete Lea Reisner kritisiert die Entwicklung scharf. „Das bedeutet für viele Menschen, dass ein Drittel oder gar die Hälfte des Einkommens für Miete draufgeht – während gleichzeitig Lebensmittel und Energie immer teurer werden“, sagte Reisner der Redaktion. Von der Bundesregierung erwartet Reisner zügige Maßnahmen.
„Wir fordern einen sofortigen Mietenstopp, den Neubau bezahlbarer Wohnungen in öffentlicher Hand, konsequentes Durchgreifen gegen Mietwucher und ein Ende der Profite mit unserem Grundrecht auf Wohnen“, sagte sie.
Aus den Antworten geht außerdem hervor, dass die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in NRW im vergangenen Jahr auf 41.025 zurückgegangen ist. Zum Vergleich: In den Jahren davor waren es noch jeweils knapp 50.000. Auch der Bestand an Sozialwohnungen ist zuletzt deutlich auf noch gut 400.000 im Jahr 2024 gesunken. (dts/red)

