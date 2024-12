Deutschland Kommt eine Rückreisewelle?

Syrien: Migrationsforscher schließt große freiwillige Rückkehrwelle von Flüchtlingen aus

Ein Viertel der Flüchtlinge aus Syrien in Deutschland sind Schüler. Sie gehen in deutsche Schulen. Migrationsforscher Oltmer mahnt eine realistischen Betrachtung der Situation an.