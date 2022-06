Mindestens drei Tote bei Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen

Ein Zug entgleist bei Garmisch. Es gib Tote und Verletzte. Die Lage ist noch unübersichtlich. Die Retter sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bei einem schweren Zugunglück in Oberbayern sind am Freitag nahe Garmisch-Partenkirchen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eine „unbestimmte Anzahl“ weiterer Zugfahrgäste wurde verletzt, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Ein von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München fahrender Regionalzug war bei Burgrain entgleist. Mehrere Waggons stürzten demnach auf die Seite.

Nach Polizeiangaben gingen gegen 12.20 Uhr erste Meldungen über das Unglück auf der Regionalbahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und München ein. Einem Polizeisprecher zufolge lief zunächst die Evakuierung des Zugs.

Sämtliche Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Polizei und Feuerwehr in der Region seien im Einsatz. Dieser laufe „auf Hochtouren“. Zu den getöteten Passagieren und zur Schwere der Verletzungen der weiteren Insassen machte die Polizei zunächst keine Angaben. (afp/dpa/dl)