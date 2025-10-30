Minister: Bisher keine bundesweite Stallpflicht wegen Vogelgrippe

Falls die Vogelgrippe zunimmt, schließt Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) eine bundesweite Stallpflicht für Geflügel nicht aus.

„Wenn es denn notwendig ist, dann werden wir – in Abstimmung mit den Bundesländern – auch entsprechend handeln“, sagte Rainer den Sendern RTL und ntv. Aktuell bestehe zu einer deutschlandweiten Anordnung noch keine Notwendigkeit.

Das Ausbruchsgeschehen sei sehr dynamisch und regional unterschiedlich. „Hier jetzt eine bundesweite Stallpflicht anzuordnen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der richtige Weg“, sagte der CSU-Politiker.

Man beobachte zusammen mit den Bundesländern die Lage sehr intensiv. Sie und die Landkreise wüssten am besten, wo eine Stallpflicht notwendig sei. „Es ist richtig, dass es bei den Ländern bleibt.“

Freiwillige Helfer neben einem Radlader mit Kadavern von Kranichen auf einem Feld in der Nähe des Storchendorfes Linum, Brandenburg, am 24. Oktober 2025. Die Vögel sind vermutlich an der Vogelgrippe gestorben. Foto: Ralf Hirschberger/AFP via Getty Images

Das Saarland und Hamburg verhängten bereits eine Stallpflicht, auch in Brandenburg gilt fast überall, dass private und gewerbliche Halter Vögel in geschlossenen Ställen halten müssen. Zahlreiche weitere Landkreise in mehreren Bundesländern haben eine Stallpflicht angeordnet.

Minister: Keine Knappheit bei Eiern oder Geflügel

Er geht nicht davon aus, dass Eier oder Geflügel wegen der Vogelgrippe in Deutschland knapp werden. Deutschland sei nach Angaben aus der Branche gut versorgt und es gebe keinen Grund zur Sorge. „Uns ist es so versichert worden: Wir haben keinen Versorgungsengpass.“

Bei Eiern habe es etwa in den USA zuletzt eine viel dramatischere Situation gegeben, fuhr Rainer fort. „Wir haben diese Situation jetzt nicht und ich gehe davon aus, dass die auch nicht kommt.“ Eine nationale Eierreserve werde Deutschland jedenfalls nicht anlegen.

Geflügel muss mancherorts im Stall bleiben. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Ob wegen der Vogelgrippe die Preise im Supermarkt steigen werden, wollte Rainer nicht vorhersagen. Als Minister sei er nicht für die Preise zuständig, die mache der Markt, sagte er in der Sendung. „Es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, die Preise steigen oder die Preise fallen.“ Vor Weihnachten würden die Eier- und Geflügelpreise immer ein Stück steigen,.

Die hochansteckende Krankheit wird vor allem durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln übertragen. Sie breitet sich aktuell sehr rasch aus. (dts/afp/ks)