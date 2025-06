Mit 89 Jahren: Sachsen-Anhalts früherer Ministerpräsident Böhmer gestorben

Sachsen-Anhalts früherer Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU) ist tot. Böhmer starb im Alter von 89 Jahren, wie die Staatskanzlei in Magdeburg am Montag mitteilte. Der Arzt und CDU-Politiker war von 2002 bis 2011 Regierungschef in Sachsen-Anhalt.

Böhmer führte zunächst eine Koalition aus CDU und FDP, später dann eine schwarz-rote Koalition. Zur Landtagswahl 2011 trat er aus Altersgründen nicht mehr an. Der damalige Wirtschaftsminister Reiner Haseloff (CDU) wurde sein Nachfolger als Ministerpräsident.

„Er ließ immer deutlich werden, dass Politik für ihn nicht zum Selbstzweck, sondern Arbeit für Menschen war“, sagte Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) über seinen Vorgänger. Böhmer sei „einer der großen Sachsen-Anhalter“ gewesen.

„Er war ein Garant des Ausgleichs und stand für die Bewahrung von Traditionen ebenso wie die Modernisierung unseres Landes. Er hat sich um Deutschland und Sachsen-Anhalt große Verdienste erworben, den Menschen Orientierung gegeben und zum Wohle unseres Gemeinwesens gewirkt.“ (afp/dts/red)