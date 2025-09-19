Logo Epoch Times

Vier statt zwei Gleise

Mit dem ICE von München nach Berlin: Bahn beseitigt Nadelöhr

Mehr Kapazität auf einer der wichtigsten ICE-Strecken: Zwischen München und Berlin ist ein Nadelöhr verschwunden. Und auch der Regionalverkehr profitiert.

Die Bahn hat auf der ICE-Strecke zwischen München und Berlin eine weitere Engstelle beseitigt (Symbolbild).

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Der Bau und Ausbau der ICE-Trasse zwischen München und Berlin ist seit vielen Jahren ein Mammutprojekt – jetzt ist auf einem Streckenabschnitt in Franken ein Nadelöhr verschwunden: Die nun viergleisig ausgebaute Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg ging offiziell in Betrieb.
Bund, Freistaat Bayern, Kommunen und Deutsche Bahn investierten rund zwei Milliarden Euro in den Ausbau der Gleise und Anlagen auf dem mehr als 50 Kilometer langen Abschnitt, wie die DB mitteilte.
Der Ausbau des Abschnitts sei weit mehr als ein regionales Projekt, wurde Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) in der Mitteilung zitiert: „Er ist ein Schlüsselelement für ein leistungsfähiges, zuverlässiges Bahnnetz überall in Deutschland.“
Geschwindigkeit erhöhen

Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte, es gebe auf der Trasse noch Lücken bei Bamberg und Fürth und die Streckengeschwindigkeit allgemein müsse erhöht werden. „Ich appelliere deshalb an den Bund, weiter an der Strecke dranzubleiben. Der Ausbau muss weitergehen!“
Nach Angaben der DB fahren die Züge bereits seit dem 9. September auf der erweiterten Trasse. Das Unternehmen verspricht sich durch den Ausbau einen deutlich „stabileren Bahnbetrieb“.
Mit vier statt zwei Gleisen ist die auch für den Regional- und S-Bahnverkehr in Franken wichtige Strecke demnach weniger störanfällig. Im Schnitt fahren täglich 350 Züge pro Tag zwischen Nürnberg und Bamberg.
Die jetzt abgeschlossenen Bauarbeiten gehören zum „Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8“ – es umfasst den Neu- und Ausbau der ICE-Strecke von Nürnberg über Erfurt und Leipzig nach Berlin. Seit Jahrzehnten wird daran gebaut. In Nordbayern steht noch der Bahnausbau in Bamberg an.
Im Vergleich zum Fahrplanjahr 2017 vor der Eröffnung der neuen Schnellfahrstrecke München-Berlin seien inzwischen etwa dreieinhalbmal so viele Fahrgäste im ICE zwischen den beiden Großstädten unterwegs, teilte die Bahn mit. (dpa/red)

