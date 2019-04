Mittwoch: Ganztägiger Streik der Ärzten an kommunalen Kliniken

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen für die Ärzte an den kommunalen Kliniken ruft die Gewerkschaft Marburger Bund für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die zentrale Kundgebung findet in Frankfurt am Main statt (13.00 Uhr).

Damit wollen die Ärzte ihren Forderungen lautstark Nachdruck verleihen. Der Marburger Bund hatte die Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände Mitte März für gescheitert erklärt.

Die Gewerkschaft bezeichnete das von den Arbeitgebern bislang vorgelegte Angebot für die rund 55.000 Ärzte an kommunalen Kliniken als „nicht akzeptabel“.

Außer um Gehaltserhöhungen geht es bei dem Tarifstreit auch um Entlastungen der Klinikärzte bei der Arbeitszeit für Bereitschafts- und vor allem Nachtdienste. (afp)