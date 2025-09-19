Logo Epoch Times

Sachverständigenrat

Monika Schnitzer bleibt Vorsitzende der Wirtschaftsweisen

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wählte aus seinen Reihen eine neue Vorsitzende – erneut wird Monika Schnitzer das Gremium leiten.

Monika Schnitzer bleibt weiterhin Vorsitzende der Wirtschaftsweisen.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Monika Schnitzer bleibt Vorsitzende der Wirtschaftsweisen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wählte die 64-Jährige für eine zweite Amtszeit von drei Jahren. Das Gremium besteht aus fünf von der Bundesregierung berufenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.
Ihre Aufgabe besteht darin, die wirtschaftliche Lage Deutschlands und deren Entwicklung unabhängig zu analysieren und darzustellen. Sie erstellen unter anderem jährlich ein Gutachten zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung.
Schnitzer wurde im April 2020 zeitgleich mit Veronika Grimm Mitglied der Wirtschaftsweisen. Im Oktober 2022 wurde sie erstmals zur Vorsitzenden gewählt.
Zuvor waren im September 2022 Ulrike Malmendier und Martin Werding in das Gremium berufen worden.
Aktuell bilden die fünf Ökonomen Monika Schnitzer, Veronika Grimm, Ulrike Malmender, Achim Truger und Martin Werding die Wirtschaftsweisen und beraten die Bundesregierung. (afp/red)

