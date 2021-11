Livestream aus dem EU-Parlament, Unterausschuss für Menschenrechte

Europäischen Parlament in Straßburg. Foto: Getty Images | AFP/POOL | Roland Wittek

Der Unterausschuss für Menschenrechte des Europäischen Parlaments beginnt am Montag, 29. November 2021, um 16.45 Uhr mit der Live-Übertragung eines Austauschs über die Vorwürfe des Organraubs in China.

Der Unterausschuss für Menschenrechte des Europäischen Parlaments wird einen Austausch von Informationen und Meinungen über die Vorwürfe des staatlichen Organraubs im kommunistischen China abhalten. Betroffen sind ethnische Minderheiten, wie Uiguren, christliche Untergrundkirchen, politische Dissidenten und in besonders umfangreichen Maße die buddhistische spirituelle Bewegung Falun Gong.

Bereits im Jahr 2013 verurteilte eine Resolution des EU-Parlaments den Organraub an Falun Gong-Praktizierenden in China sowie anderer Gewissensgefangener. 2016 verabschiedete das US-Repräsentantenhaus eine Resolution gegen die staatlich erzwungenen Organentnahmen und die Verfolgung der Meditationsschule Falun Gong. Zudem forderten die US-Abgeordneten eine unabhängige Untersuchung des Transplantationsmissbrauchs in der kommunistischen Diktatur.

Die Epoch Times überträgt die Sondersendung des Menschenrechtsausschusses des EU-Parlaments per Livestream am Montag, 29. November, ab 16.45 Uhr.

