vor 3 Minuten

Babys in Österreich vertauscht - Aufklärung nach 35 Jahren

vor einer Stunde

Baumgartner-Absturz ist auf menschliches Versagen zurückzuführen

vor 2 Stunden

Nach Zusammenstößen: Syrische Truppen und Kurden einigen sich auf Waffenruhe in Aleppo

vor 3 Stunden

Israel gedenkt Opfer von Hamas-Angriff vor zwei Jahren - Deutschland zeigt Anteilnahme

vor 4 Stunden

Söders Regierung legt Gesetz für Drohnen-Abschüsse vor

vor 4 Stunden

Dauerkrise in Paris - wie gefährdet ist die Eurozone?

vor 5 Stunden

Insa: AfD baut Vorsprung zur Union aus

vor 5 Stunden

Christian Lindner wechselt in die Wirtschaft

vor 5 Stunden

Teurer Osten, billiger Westen: Tankpreise unterscheiden sich

vor 5 Stunden

Leiser Optimismus: Gespräche über Trump-Plan gehen weiter

Drogen

Lebenslange Haft für Mord nach Streit um Kokain

Ein 35-Jähriger erschießt in Gladbeck einen Kokain-Lieferanten nach einem Streit um die Bezahlung. Das Urteil ist gefallen.

top-article-image

Das Urteil ist gefallen – noch nicht rechtskräftig.

Foto: gorodenkoff/iStock

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Nach einem Mord durch einen Kopfschuss im Drogenmilieu ist ein 35-Jähriger vom Landgericht Essen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.
Der Angeklagte wurde unter anderem wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte.
Laut Anklage erschoss der 35-Jährige im September vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Gladbeck einen Mann, der ihm Kokain brachte. Zuvor hatte es demnach einen Streit über die Zahlungsweise gegeben.
Laut Anklage hielt der 35-Jährige dem Mann daraufhin eine Schusswaffe an die Stirn und forderte ihn auf, das Kokain, Bargeld und sein Mobiltelefon auf einen Tisch zu legen.
Mehr dazu
Nachdem der Mann dem nachgekommen war, schoss der Angeklagte dem Mann in den Kopf. Er starb sofort.
Zwei Mitangeklagte im Alter von 34 und 62 Jahren sollen dem Angeklagten geholfen haben. Der eine habe zuvor die Schusswaffe besorgt und später wieder an sich genommen, der andere soll bei der Entfernung der Leiche aus der Wohnung geholfen haben.
Das Gericht verhängte gegen sie Haftstrafen von sechs Jahren und drei Monaten sowie sechs Jahren und neun Monaten. Das Urteil fiel am späten Montag, es ist noch nicht rechtskräftig. (afp/red)

