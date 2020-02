München: Islamisches Mega-Event soll dieses Jahr auf der Theresienwiese stattfinden

Das vierte große Fest zum Fastenbrechen der Muslime in München – als „Open (F)Air Ifta“ bekannt – wird in diesem Jahr erstmals auf den Münchner Theresienwiese – in der bayerischen Landeshauptstadt zentral gelegen – stattfinden.

Der Münchner Bezirksausschuss (BA) Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, der für gewöhnlich sehr zurückhaltend mit Veranstaltungsgenehmigungen für die Theresienwiesen ist, sprach sich am Dienstagabend für das islamische Fest aus.

In den letzten Jahren war der Luitpoldpark im Norden Münchens der Veranstaltungsort. Doch dieser ist mittlerweile aufgrund der vielen Teilnehmer zu klein geworden, schreibt die „tz“.

Das islamische Fest zum Fastenbrechen findet immer unmittelbar im Anschluss an den Fastenmonat Ramadan statt, in diesem Jahr ist am Samstag, 23. Mai, ab 18 Uhr.

Das Fest zum Fastenbrechen in München – in Form eines gemeinsamen Abendmahls mit kulinarischen Köstlichkeiten aus vielen verschiedenen Kulturkreisen, mit Koranrezitationen, Gesang und einem abwechslungsreichen Programm soll Gelegenheit bieten, dass sich Nichtmuslime und Muslime begegnen, sich gegenseitig kennenlernen und gemeinsamen feiern. Es soll den interreligiösen Dialog und das Miteinander in der Stadt fördern.

Münchens Oberbürgermeister, Dieter Reiter, erklärte in einem Grußwort zum 2. „Open (F)Air Ifta“-Fest 2019: „Als Bürgerinnen und Bürger einer weltoffenen und kulturell vielfältigen Stadt ist es jetzt mehr denn je wichtig, sich als eine Gemeinschaft zu präsentieren, die sich nicht von Hass und Extremismus spalten lässt.“

2019 zählte das Fest rund 6.000 Besucher, die auf Decken und Bierzeltgarnituren ein gemeinsames großes Picknick veranstalteten. Für dieses Jahr rechnet der Muslimrat München, der die Veranstaltung organisiert, mit rund 10.000 Teilnehmern, berichtet die tz. Wie auch in den letzten Jahren, werden auch dieses Jahr wieder Vertreter aus den christlichen Kirchen und der Politik erwartet. Es gibt keinerlei Sitz- oder Kleiderordnung. Alle sind willkommen, betont die tz.