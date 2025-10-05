München: Unbekannte legen Feuer an CSU-Parteizentrale

Unbekannte haben Feuer am Gebäude der CSU-Parteizentrale in München gelegt. Passanten löschten den Brand in der Nacht zum Sonntag mit einem Feuerlöscher, wie die Münchner Polizei mitteilte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem und den unbekannten Tätern blieb ohne Erfolg. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand demnach ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachdezernat der Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

CSU-Generalsekretär Martin Huber verurteilte die Tat als „feigen Angriff“. „Gewalt und Sachbeschädigung dürfen niemals Teil der politischen Auseinandersetzung sein“, sagte er der „Bild“. Wer so handele, „verlässt den Boden der Demokratie“. (afp/red)