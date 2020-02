Münchner Sicherheitskonferenz 2020: Wenn die „Westlosigkeit“ zur großen Sorge wird

Am kommenden Freitag (14.2.) wird die diesjährige dreitägige Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) stattfinden. Zu der seit 1963 jährlich stattfindenden Tagung unter dem Motto „Frieden durch Dialog“ werden auch dieses Jahr wieder an die 1000 Teilnehmer erwartet, darunter auch etwa 40 Staats- und Regierungschefs. Am Montag (10.2.) hielt der Veranstalter der Konferenz, Wolfgang Ischinger, in München dazu eine Pressekonferenz ab.

Als ranghöchste deutsche Teilnehmer des Treffens werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll ebenso anwesend sein wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Kanadas Premier Justin Trudeau, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski oder der niederländische Regierungschef Mark Rutte.

Zuckerberg neben Pelosi und Sarif erwartet

Die USA werden durch Außenminister Mike Pompeo vertreten sein, außerdem wird die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erwartet. Aus Russland wird voraussichtlich Außenminister Sergej Lawrow anreisen. Auch die Außenminister des Iran, Mohammed Sarif, und der VR China, Wang Lin, werden erwartet. Berichten zufolge sollte erstmals auch ein Vertreter Nordkoreas teilnehmen, das Regime soll nach anfänglicher Zusage die Teilnahme jedoch wieder abgesagt haben. Dafür soll Facebook-CEO Mark Zuckerberg mit von der Partie sein. Greta Thunberg wurde bis dato nicht angekündigt. Es wird damit gerechnet, dass die Gesprächsrunden mit chinesischen Vertretern von der aktuellen Thematik des Coronavirus überschattet sein werden.

Der „Deutschen Welle“ zufolge soll auch der „Klimaschutz“ als Thema bei der MSC 2020 nicht so zentral sein wie noch vor wenigen Wochen beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dafür soll es die „Westlosigkeit“ sein, die viele Teilnehmer umtreibt – und die sich darin äußere, dass sowohl in der Welt insgesamt als in den westlichen Staaten selbst Unsicherheit in Frage der „Werte“ und der strategischen Orientierung herrsche. Dies zumindest geht aus dem Leitdokument für die Konferenz, dem „Münchner Sicherheitsbericht“, hervor.

Ein Thema: Trumps Nahost-Friedensplan



Während einige den Westen selbst durch den „liberalen Internationalismus“ gefährdet sehen, sei es für andere „gerade der Aufstieg des Illiberalismus und die Wiederkehr des Nationalismus“, die ein Risiko für diesen bedeuteten. Zudem würde sowohl von links als auch von rechts ein Zurückfahren von Engagements begrüßt, heißt es in dem Dokument weiter – möglicherweise eine Anspielung darauf, dass sich jüngst sogar der liberale US-Milliardär George Soros mit der konservativen Koch-Familie zur Gründung des „Quincy Instituts“, eines „realistischen“ Außenpolitik-Think-Tanks, vereint hatte. Dabei bedeute, so die Autoren, „zunehmende westliche Zögerlichkeit bezüglich des Engagements in gewalttätigen Konflikten nicht, dass diese verschwinden“.

Das Forum gilt auch als eine wichtige Plattform zur Erörterung künftiger Strategien für die US-Außenpolitik, da eine Vielzahl hochrangiger Entscheidungsträger anwesend sein wird. Ein Thema wird unter anderem der Nahost-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump sein, der von der EU bislang zurückgewiesen wurde. Anders als andere Akteure hat Washington unter seiner Führung jedoch immerhin ein detailliertes Konzept präsentiert, das auf der Basis einer Win-Win-Konzeption Lösungen finden soll.

„Startschuss für Europa zur Wahrung seiner Interessen“

Die „Deutsche Welle“ meint jedoch, dass die Herausforderungen Europas in diesem Jahr eine größere Bedeutung im Rahmen der Konferenz haben werden. In Podiumsveranstaltungen soll diskutiert werden, wie man effektiver als Block arbeiten könne oder vielleicht – idealerweise als Global Player und stärker von den USA abgekoppelt – mithilfe einer eigenen Armee Engagement zeigen könne. Dies sei umso dringlicher, zumal die USA sich stärker zurücknähmen und Großbritannien zwar noch mit in der NATO, aber kein Mitgliedstaat der Europäischen Union mehr sei.

Die Ambitionen der Europäer wären groß, wie das Dokument zur MSC 2020 unterstreicht, wären da nicht die „populistischen Nationalisten“ auch in vielen Ländern Europas, die sich mehr auf eigene Belange und weniger um den Rest der Welt kümmern wollten.

Dennoch zeigt man sich zuversichtlich, dass ein Augenblick wie dieser, wo die USA sich aus den Nahen Osten so weit wie möglich zurückziehen und Russland oder die Türkei in Ländern wie Syrien und Libyen das Vakuum zu fühlen versuchen, „der Startschuss für Europa“ sein könnte, um „fokussierter seine eigenen Interessen in der Region, strategisch wie ökonomisch“ zu verfolgen.

Die jüngst in Berlin abgehaltene Libyen-Konferenz wartet jedoch nach wie vor darauf, zu einem Lebenszeichen eines erfolgreichen neuen europäischen Ansatzes zur Verteidigung des Multilateralismus zu werden.



