Muslimische Kindertagesstätte wird wegen Nähe zu extremistischem Gedankengut geschlossen

Die einzige muslimische Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz muss schließen. Das beschloss das Verwaltungsgericht in Mainz. Nun will der Träger in höherer Instanz Einspruch einlegen.