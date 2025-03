Nach 100-Milliarden-Euro-Zusage für Klimaschutz: Union und Grüne einigen sich auf Finanzpaket

Nach tagelangem Ringen haben sich Union und SPD mit den Grünen auf einen Kompromiss für ihr schuldenfinanziertes Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur verständigt.

Er sei „sowohl in der Sache als auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) am Freitag, 14. März, in Berlin.

Demnach wurde der Kompromiss von seiner Fraktion einstimmig angenommen. Die Grünen konnten in den Verhandlungen deutliche Änderungen ausverhandeln.

Die Zustimmung der Grünen ist nötig, um auf eine Zweidrittelmehrheit für die erforderlichen Grundgesetzänderungen zu kommen. Konkret geht es um die Lockerung der Schuldenbremse bei Verteidigungsausgaben und für die Länder sowie ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur.

Für Grundgesetzänderungen ist neben einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag die Zustimmung des Bundesrates notwendig.

100 Milliarden Euro für Klimafonds

Merz zufolge wurde mit den Grünen nun seit Donnerstag vereinbart, dass die geplanten Investitionen aus den kreditfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur ausdrücklich zusätzlich erfolgen müssten – also nicht für laufende Projekte oder Konsumausgaben verwendet werden können.

Demnach darf der Topf nur angezapft werden, wenn bereits 10 Prozent des Bundeshaushalts für Investitionen aufgewendet werden. Außerdem sollen Investitionen zur Erreichung der sogenannten Klimaneutralität ermöglicht werden.

Zudem sollten aus den Sonderschulden 100 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) fließen. Insbesondere hier sei mit den Grünen „hart gerungen“ worden, sagte Merz, der auf nächtliche Verhandlungen seit Donnerstag verwies.

Der designierte Kanzler hatte den Grünen am Donnerstag zunächst nur „bis zu 50 Milliarden Euro“ angeboten. Aus dem KTF wird insbesondere der „klimafreundliche Umbau“ der deutschen Wirtschaft gefördert.

Auf Druck der Grünen gilt die Lockerung der Grünen jetzt aber auch für Ausgaben im Bereich Zivil- und Bevölkerungsschutz, für Cybersicherheit, Nachrichtendienste und für die Unterstützung für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten.

Merz: „Anspruchsvolle Diskussionen“

Es seien „anspruchsvolle Diskussionen“, sagte Merz am Freitag in Berlin. Die Gespräche seien aber immer „gut, verlässlich und vertrauensvoll“ gewesen, fügte der CDU-Chef hinzu.

Insgesamt umfasst das Schuldenpaket drei Säulen: Erstens wolle man, wie bereits angekündigt, die Verteidigungsausgaben über 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von der Schuldenbremse ausnehmen. Zweitens wolle man den Ländern bei der Kreditaufnahme mehr Flexibilität einräumen. Beim dritten Punkt, den Zusatzschulden für die Infrastruktur, habe es die größten Unstimmigkeiten mit den Grünen gegeben.

Den Ländern sollen von dem schuldenfinanzierten Finanzpaket für Infrastruktur 100 Milliarden Euro zugutekommen. Mit dem Geld sollen sie allerdings auch die kommunale Wärmeplanung finanzieren, so Merz weiter.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge verwies darauf, dass die Grünen als scheidende Regierungspartei künftig in der Opposition säßen und in den kommenden Jahren keine Kontrolle mehr hätten, wofür die vereinbarten Gelder konkret ausgegeben würden. Sie hätten aber die Grundlage geschaffen, dass ein künftiger Wirtschafts- und Energieminister das Richtige tun könne.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)