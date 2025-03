Nach Bürgerschaftswahl in Hamburg: Weitere Sondierungen von SPD mit Grünen und CDU

Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg gehen die Sondierungstreffen in die nächste Runde. Am Mittwoch wollen sich SPD und Grüne in der Hansestadt zu einem weiteren Sondierungsgespräch treffen, wie ein SPD-Sprecher und eine Grünen-Sprecherin am Montag mitteilten. Danach soll es dem SPD-Sprecher zufolge „zeitnah“ zu einem weiteren Gespräch mit der Hamburger CDU kommen. Ob dies auch bereits Mittwoch erfolgt, war noch unklar.

Der SPD-Landesvorstand könne dann anschließend bei entsprechenden Ergebnissen „relativ kurzfristig“ eine Empfehlung für eine Aufnahme von Koalitionsgesprächen aussprechen. Dies könne entweder Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche geschehen, sagte der SPD-Sprecher weiter.

Die SPD war bei der Bürgerschaftswahl am 2. März stärkste Kraft vor der CDU und den Grünen geworden. Die Sozialdemokraten um den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher kündigten nach der Wahl an, sowohl mit den Grünen als auch mit der CDU zu sondieren. SPD und Grüne regieren in Hamburg bereits seit zehn Jahren gemeinsam. Tschentscher bezeichnete Rot-Grün als „Priorität“, ein Bündnis mit der CDU nannte er „zweite Wahl“. (afp/red)