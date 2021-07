Nach drei Wahlgängen: ZDF-Programmdirektor ist der neue Senderintendant

TV-Moderator Markus Lanz (R) spricht mit ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler (2.-R) und anderen Teammitgliedern nach "Wetten, dass..?" TV-Show am 5. April 2014 in Offenburg, Deutschland. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Der ZDF-Fernsehrat hat den Programmdirektor des Senders, Norbert Himmler, zum neuen Intendanten gewählt. Der 50-Jährige erhielt in der Sitzung des Rats am Freitag in Mainz im dritten Wahlgang 57 von 60 Stimmen (eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen).

Bei den zwei Wahlgängen zuvor erreichte er nicht die notwendige absolute Mehrheit gegen die Mitbewerberin, die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel. Er lag bei beiden Wahlgängen weit vor der Mitbewerberin. Als sie sich nach zwei ergebnislosen Wahlgängen aus dem Rennen zurückzog, kam die benötigte Mehrheit zustande.

Himmler ist seit 1997 für das ZDF tätig. Er arbeitete unter anderem für den „Länderspiegel“ und in der Planungsredaktion, deren Leitung er 2002 übernahm. 2008 wurde ihm die Leitung der Hauptredaktion Spielfilm übertragen. Ein Jahr später leitete er zudem den damals neuen Sender ZDFneo. Seit 2012 ist Himmler ZDF-Programmdirektor.

„Es war ein toller Wettstreit“

„Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, die auf mich zukommt“, sagte Himmler im Anschluss an die Wahl vor Journalisten. Er freue sich über das Vertrauen und sei glücklich über den Rückenwind. „Es war ein toller Wettstreit“, sagte Himmler.

Der derzeitige ZDF-Intendant Thomas Bellut scheidet zum 15. März 2022 aus. Er steht seit März 2012 an der ZDF-Spitze. Im März 2021 kündigte er an, sich nicht um eine dritte Amtszeit zu bewerben. Der Intendant oder die Intendantin wird vom Fernsehrat für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

369.000 Euro Jahresgehalt

Die Einkünfte des Intendanten beim öffentlich-rechtlichen ZDF lagen im Jahr 2018 für Thomas Bellut bei 369.000 Euro. Im Vergleich dazu: Insgesamt bezieht die Bundeskanzlerin rund 35.000 Euro monatlich, was zu einem Jahresgehalt von rund 420.000 Euro führt.

Die öffentlich-rechtlichen Sender und die Landesmedienanstalten in Deutschland, die den privaten Rundfunk kontrollieren, finanzieren sich durch Rundfunkgebühren, die jeder Privathaushalt und jedes Unternehmen zahlen muss – unabhängig davon, ob Empfangsgeräte vorhanden sind und tatsächlich genutzt werden. Der monatliche Regelbeitrag liegt seit 1. April 2015 bei 17,50 Euro monatlich. (afp/er)

