Nach Georgier-Mord: Kramp-Karrenbauer fordert weitere Maßnahmen gegen Moskau

Am 23. August wurde der aus Tschetschenien stammende georgische Staatsbürger Selimkhan Khangoschwili im Kleinen Tiergarten in Berlin erschossen. "Die russische Seite müsse jetzt endlich ihren Beitrag zur Aufklärung dieses Verbrechens leisten", so Kramp-Karrenbauer.