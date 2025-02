Nach langer Hängepartie: Stadt Halle entscheidet in Stichwahl über Oberbürgermeister

Die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt entscheidet am Sonntag (08.00 Uhr) über einen neuen Oberbürgermeister. In einer Stichwahl treten der SPD-Politiker Egbert Geier und der parteilose Bewerber Alexander Vogt an. Beide erzielten bei der Abstimmung vor drei Wochen unter insgesamt neun Kandidatinnen und Kandidaten die besten Ergebnisse.

Der bisherige Bürgermeister Geier führte in den vergangenen Jahren bereits die Amtsgeschäfte des langjährigen Oberbürgermeisters Bernd Wiegand (parteilos), der 2021 vorläufig seines Amtes enthoben worden war. Wiegand war in der Vergangenheit unter anderem wegen möglicher Verstöße gegen die Coronaverordnung und uneidlicher Falschaussage in den Schlagzeilen. Inzwischen ist er offiziell im Ruhestand, weshalb eine Neuwahl des Oberbürgermeisters nötig wurde. (afp)