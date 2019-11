Nach Vertrauensfrage: Kramp-Karrenbauer ermutigt Merz zu stärkerem Engagement in der CDU

Nach dem CDU-Parteitag in Leipzig hat Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Kooperationsangebot an ihren Parteikollegen Friedrich Merz erneuert.

„Er weiß, dass er sich in diese Partei einbringen kann“, sagte Kramp-Karrenbauer der „Bild am Sonntag“. Es sei jetzt an ihm, dass auch zu tun. „Mein Angebot, dass er noch stärker eingebunden werden kann, steht nach wie vor.“

Kramp-Karrenbauer: „Fühle mich von meiner Partei unterstützt“

Kramp-Karrenbauer zog zudem eine positive Bilanz des Parteitages in Leipzig. „Ich bin sehr zufrieden mit diesem Parteitag, fühle mich von meiner Partei unterstützt.“

Die CDU-Chefin hatte zum Abschluss des zweitägigen Treffens einen wichtigen Etappensieg errungen: Die Delegierten lehnten am Samstag einen Antrag der Nachwuchsorganisation Junge Union auf eine Urwahl des Kanzlerkandidaten ab. Damit unterstützten sie Kramp-Karrenbauers Anspruch, die Kandidatenkür im kommenden Jahr selbst zu steuern. Als möglicher Gegenkandidat gilt Merz. (afp)