Schneefallgrenze bei rund 600 Meter

Nasskaltes Wetter zum Wochenstart und Schnee in den Alpen

Regen, Graupel und Schnee – die nassen Flocken bleiben nicht liegen. Nur im Allgäu muss mit zunehmend winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden.

Schneefall und Schneeregen könnten regional fallen.

Foto: Jan Woitas/dpa

Redaktion
Mit Regen, Graupel- und Schneeschauern muss zum Start in die neue Woche gerechnet werden. „Es gibt nasskaltes Wetter“, kündigt Meteorologe Helge Tuschy vom Deutschen Wetterdienst (DWD) an. Die nassen Flocken werden aber überwiegend nicht liegen bleiben.
Die Schneefallgrenze sinkt am Montag auf rund 600 Meter. In den bayerischen Alpen könnten oberhalb von 1.000 Metern 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee fallen.
Allgemein sollten sich die Menschen im Allgäu auf zunehmend winterliche Straßenverhältnisse einrichten, rät der Meteorologe.
Die Höchsttemperaturen liegen zum Start in die neue Woche laut DWD zwischen 4 bis 9 Grad. Mäßiger West- bis Nordwestwind wird erwartet. An der Nordsee und im exponierten Bergland könne es stürmisch werden.

Anhaltender Regen in der kommenden Nacht

Am Sonntag sind regional bis zu 16 Grad möglich. Nach Auflockerungen mit heiteren Abschnitten nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf zu und es gibt gebietsweise schauerartigen Regen.
In der Nacht zum Montag setzt nach der DWD-Vorhersage teils anhaltender Regen ein, der in höheren Lagen des nördlichen Berglandes in Schneefall übergehen kann. (dpa/red)

