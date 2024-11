Deutschland Pistorius „den Vortritt lassen“

„Negatives Bild nicht mehr zu reparieren“: Erste SPD-Vertreter drängen auf Scholz-Rückzug

Erste namhafte Vertreter der SPD fordern, statt Olaf Scholz dem in Umfragen starken Boris Pistorius die Kanzlerkandidatur anzutragen. Dieser winkt ab. Auffällig ist, dass der Bundesverteidigungsminister in konservativen Kreisen deutlich beliebter ist als in seiner Partei.