Neuausrichtung: BASF will sich auf „Kerngeschäfte“ fokussieren

BASF, mit Hauptsitz in Ludwigshafen, investiert Berichten zufolge Milliarden in China, aber viel weniger in seine Betriebe in Deutschland, wobei die hohen Energiekosten und die belastenden Vorschriften in Deutschland als Faktoren genannt werden, die Deutschland zu einem weniger attraktiven Investitionsstandort machen. Foto: Sean Gallup/Getty Images Sean Gallup/Getty Images