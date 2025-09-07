Im „Sonntagstrend“
Neue INSA-Umfrage: Union weiter knapp vor AfD - Grüne legen zu
Im „Sonntagstrend“ bleibt die Union weiterhin bei 26 Prozent, die AfD bei 25 Prozent. Die Grünen konnten einen Prozentpunkt zulegen und sind nun vor der Linken.
Lesedauer: 1 Min.
Die Union kann im sogenannten „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut INSA jede Woche für „Bild am Sonntag“ erhebt, ihren knappen Vorsprung vor der AfD behaupten.
26 Prozent würden derzeit CDU oder CSU wählen, 25 Prozent die AfD – beide Werte unverändert zur Vorwoche. Dahinter liegt die SPD mit weiterhin 15 Prozent. Die Grünen können einen Punkt auf 12 Prozent zulegen und schieben sich damit wieder vor die Linke, die unverändert bei 11 Prozent liegt.
Nicht im Bundestag vertreten wären laut der Umfrage das BSW mit 4 Prozent und die FDP mit 3 Prozent. Sonstige Parteien würden 4 Prozent wählen (minus 1).
INSA hatte für die Erhebung 1.287 Personen befragt, Umfragezeitraum war 1. bis 5. September 2025. (dts/red)
