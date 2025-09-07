Logo Epoch Times

vor 17 Minuten

Nur wenige Syrer verlassen Deutschland

vor 42 Minuten

AfD-Kandidat Siegmund will stabile Alleinregierung in Sachsen-Anhalt

vor 2 Stunden

Söders 10-Punkte-Plan: EU-Verbrennerverbot kippen

vor 2 Stunden

Waldbrände brechen in Portugal und Spanien erneut aus

vor 10 Stunden

Bayern siegt gegen Bayer dank Doppelschlag vor Rekordkulisse

vor 11 Stunden

Lissabon: Kabel löste sich von Standseilbahn

vor 11 Stunden

Goldener Löwe in Venedig für Jim Jarmusch

vor 11 Stunden

„Viel Glück gehabt“ - Verletzte bei Einsturz von Rewe-Supermarktdach

vor 12 Stunden

London: Tumulte und 150 Festnahmen bei pro-palästinensischer Demo

vor 12 Stunden

Mindestens 55 Tote bei Dschihadisten-Angriff in Nigeria

Logo Epoch Times
Im „Sonntagstrend“

Neue INSA-Umfrage: Union weiter knapp vor AfD - Grüne legen zu

Im „Sonntagstrend“ bleibt die Union weiterhin bei 26 Prozent, die AfD bei 25 Prozent. Die Grünen konnten einen Prozentpunkt zulegen und sind nun vor der Linken.

top-article-image

Auf der Ebene der Parteien des Bundestags im Reichstag.

Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Union kann im sogenannten „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut INSA jede Woche für „Bild am Sonntag“ erhebt, ihren knappen Vorsprung vor der AfD behaupten.
26 Prozent würden derzeit CDU oder CSU wählen, 25 Prozent die AfD – beide Werte unverändert zur Vorwoche. Dahinter liegt die SPD mit weiterhin 15 Prozent. Die Grünen können einen Punkt auf 12 Prozent zulegen und schieben sich damit wieder vor die Linke, die unverändert bei 11 Prozent liegt.
Mehr dazu
Nicht im Bundestag vertreten wären laut der Umfrage das BSW mit 4 Prozent und die FDP mit 3 Prozent. Sonstige Parteien würden 4 Prozent wählen (minus 1).
INSA hatte für die Erhebung 1.287 Personen befragt, Umfragezeitraum war 1. bis 5. September 2025. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.