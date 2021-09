Neuer Maßnahmen-Indikator beruht auf falschen Daten

Geht es um die Härte der Corona-Maßnahmen, gilt die relative Belegung der Intensivstationen seit vergangenem Mittwoch als das Maß der Dinge. Der neue Indikator beruht jedoch auf falschen Daten – die von der künstlichen Verknappung der Klinik-Kapazitäten weiter verschärft werden.

Sieben-Tage-Inzidenz adé, es lebe die Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner wegen einer Corona-Infektion innerhalb der vergangenen sieben Tage in Kliniken eingeliefert worden sind und ist der wichtigste Gradmesser für politische Entscheidungen in der Coronapolitik.

Laut „Welt am Sonntag“ melden viele Kliniken für die Berechnung der sogenannten Hospitalisierungsinzidenz jedoch auch Patienten, die das Robert Koch-Institut (RKI) gar nicht dafür vorgesehen hat: Menschen, die zwar mit dem Coronavirus infiziert sind, die aber wegen anderer Krankheiten in die Klinik mussten. Die Folge: Auch diese Zufallsbefunde sind Bestandteil des Indikators, den die Bundesregierung heranzieht, um über Einschränkungen der Grundrechte zu entscheiden.

Längst nicht alle Patienten, die in Krankenhäuser eingeliefert und in der Statistik erfasst werden, sind so schwer an SARS-CoV-2 erkrankt. So zeigt eine Abfrage bei den zehn größten Klinikbetreibern und Unikliniken, dass die Mehrheit auch jene Patienten melden, bei denen eine Infektion im Rahmen eines Routinetests festgestellt wurde – auch wenn diese Patienten wegen anderer Krankheiten stationär behandelt werden müssen.

„In den uns von den Ländern zur Verfügung gestellten Meldeformularen wird nicht unterschieden, ob eine Covid-19-Diagnose der Grund für die Krankenhauseinweisung war oder ob die Infektion erst durch einen positiven PCR-Test im Krankenhaus entdeckt wurde“, teilte etwa der größte deutsche Krankenhausbetreiber Helios mit.

Erhebliche Abweichungen

Erschwerend kommt hinzu, dass die Krankenhäuser ihre Zahlen nicht direkt an das RKI melden, sondern an die örtlichen Gesundheitsämter. Diese müssten überprüfen, ob die gemeldeten Patienten de facto am Virus erkrankt sind oder ob sie beispielsweise mit einer Blinddarmentzündung eingeliefert wurden und en passant Corona-positiv sind.

Eine stichprobenartige Abfrage bei Gesundheitsämtern zeigt laut „Welt am Sonntag“, dass sich die Gesundheitsämter vor der Weitermeldung an das RKI mehrheitlich nicht vergewissern, ob die Patienten tatsächlich ernsthaft am Virus erkrankt sind. Die oberste Gesundheitsbehörde in Darmstadt etwa ließ wissen, dass eine Differenzierung, ob ein Patient wegen oder mit Covid-19 stationär behandelt wird, nicht vorgesehen sei und somit auch weder erhoben noch ans RKI übermittelt werde.

Anhaltspunkte für die Dimension der so entstehenden Abweichungen geben die Abrechnungsdaten der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See. Hier hatte jeder fünfte Patient, der in diesem Jahr mit einer nachgewiesenen Covid-Infektion im Krankenhaus lag, nur einen symptomlosen Nebenbefund.

„Wir tappen im Dunkeln“

Weiter verzerrt wird der Indikator von der künstlichen Verknappung der Intensivbetten. Laut DIVI-Intensivregister ging die Zahl der verfügbaren Betten zwischen dem 18. August und 15. September deutschlandweit um 2.917 zurück. Schon zwischen September 2020 und Ende März schwand die Zahl der Plätze gemäß DIVI von 31.000 auf nur noch 24.000 – ein Rückgang um rund 20 Prozent inmitten der Pandemie.

Kaum Wunder, dass FDP-Fraktionsvize Michael Theurer die Fokussierung auf die Hospitalisierung vor diesem Hintergrund für „hochproblematisch“ hält. Eine verengte Sichtweise werde durch die nächste ersetzt. „Wenn zudem die Datengrundlage nicht präzise geregelt und nicht sorgfältig erhoben wird, führt dies automatisch zu Fehleinschätzungen mit gravierenden Auswirkungen.“ Ähnlich zitiert die „Welt am Sonntag“ den Grünen-Politiker Janosch Dahmen. „Wir tappen bei der Hospitalisierungsrate völlig im Dunkeln.“

