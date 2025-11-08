Logo Epoch Times

vor 31 Minuten

EU meldet Wiederaufnahme von Nexperia-Chipexporten aus China

vor einer Stunde

Besuch im Weißen Haus: Trump empfängt Syriens Übergangspräsidenten

vor einer Stunde

Tornado in Brasilien: Mindestens sechs Tote und mehr als 400 Verletzte

vor 2 Stunden

Neue Bürgergeld-Sanktionen? Gegner bei SPD sammeln Tausende Unterschriften

vor 2 Stunden

DLRG-Präsidentin Vogt wiedergewählt

vor 3 Stunden

Neuer Präsident Boliviens vereidigt: „Gott, Familie und Vaterland - ja, ich schwöre“

vor 3 Stunden

Sprint-Unfall von Piastri - Norris baut WM-Führung aus

vor 4 Stunden

Brandenburgs Koalition sagt Treffen über die Rundfunkreform ab

vor 4 Stunden

Studie: Inselreptilien verschwinden, bevor man sie überhaupt kennt

vor 5 Stunden

Israelische Luftschläge im Libanon - zwei Hisbollah-Waffenschmuggler getroffen

Logo Epoch Times
Parteitag in Magdeburg entscheidet

Neue Vorschläge für Namen des BSW: „Bürger schaffen Wandel - Vernunft und Gerechtigkeit“

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will im Namen künftig ohne die Parteigründerin auskommen. Aber wofür soll das Kürzel BSW stehen? Der Vorschlag der Parteispitze ist einigen nicht griffig genug.

top-article-image

Sie wolle sich „weiter in führender Position im BSW engagieren“, so Sahra Wagenknecht (Symbolbild).

Foto: Fabian Sommer/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Im Bündnis Sahra Wagenknecht gibt es Unzufriedenheit mit dem Vorschlag der Parteispitze für einen neuen Namen – und es gibt einen Gegenvorschlag.
BSW solle künftig für „Bürger schaffen Wandel – Vernunft und Gerechtigkeit“ stehen, schlugen die rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden Alexander Ulrich und Sina Listmann vor. Sie schlossen sich nach eigenen Angaben einer Idee des sächsischen Landeschefs Ronny Kupke an.
„Wir glauben, mit diesem Namen deutlich mehr Aufbruch signalisieren zu können als mit dem bisherigen Vorschlag“, heißt es in einem Schreiben an den BSW-Bundesvorstand, das dpa vorliegt.
Mehr dazu
Parteigründerin Sahra Wagenknecht erklärte der dpa, es gebe keinen Streit. „Es lagen viele vernünftige Namensvorschläge vor.“ Dazu habe der von Rheinland-Pfalz eingebrachte Vorschlag gehört, der auch im Parteivorstand Fürsprecher gehabt habe. „Ich bin mir sicher: Der Parteitag wird am Ende eine kluge Entscheidung treffen“, meinte Wagenknecht.

Abschied vom Namen der Gründerin

Wagenknecht hatte schon vor längerer Zeit erklärt, dass ihr Name nur übergangsweise für die Partei stehen solle. Die Parteispitze legte sich diese Woche auf den Vorschlag für eine Umbenennung fest: „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“.
Beim Kürzel BSW soll es in jedem Fall bleiben. Das letzte Wort hat ein Parteitag in Magdeburg Anfang Dezember. Der Landesvorstand Rheinland-Pfalz ist dafür, dort beide Varianten vorzulegen.
Der offizielle Name lautet bisher komplett: „BSW – Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit“. Nach Parteiangaben gab es Tausende Vorschläge für die Namensänderung.
Mehr dazu

Am Montag Personaltableau

Beim Parteitag wird auch die künftige Parteispitze gewählt. Am 10. November will Wagenknecht öffentlich machen, ob sie selbst erneut als Bundesvorsitzende kandidiert oder nicht. Am 7. November hatte sie nur betont, sie wolle sich weiter in „führender Position“ für das BSW engagieren.
Ob die Partei ohne die Personalisierung und ohne Wagenknechts Namen punkten kann, ist offen. Das BSW hatte 2024 Erfolge bei der Europawahl und den ostdeutschen Landtagswahlen, war aber in diesem Frühjahr bei der Bundestagswahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.
In Rheinland-Pfalz sowie in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin kämpft das BSW nächstes Jahr um den Einzug in Landesparlamente. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.