Neuer CDU-Parteivorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern will Ministerpräsident werden

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat Michael Sack zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt. Als einziger Kandidat erhielt der Kommunalpolitiker auf dem Landesparteitag in Güstrow am Freitag 146 von 154 Stimmen.

Zwei Tage vor seinem 47. Geburtstag meldete der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald seinen Anspruch auf die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl im Herbst 2021 an. „Ich möchte Ministerpräsident dieses schönen Bundeslandes werden“, sagte Michael Sack in seiner Bewerbungsrede. Er wolle, dass Amtsinhaberin Manuela Schwesig (SPD) in der Schweriner Staatskanzlei „im nächsten Jahr die Koffer packt“.

Der CDU-Politiker will in der Landespolitik die Bildungspolitik, Zukunftstechnologien und den ländlichen Raum zu Schwerpunkten machen. Zu möglichen Koalitionspartnern äußerte er sich nicht. Im Vorfeld hatte Sack betont, sich an die Linie der Partei zu halten, weder mit der AfD noch mit den Linken zu koalieren.

Sack stellte sich in seiner Bewerbungsrede als Kommunalpolitiker vor, der seiner Heimat verbunden ist. Der 46-jährige diplomierte Bauingenieur ist in Vorpommern aufgewachsen. 2009 trat er in die CDU ein und wurde 2010 Bürgermeister der Kleinstadt Loitz. 2018 wurde er mit großer Mehrheit in einer Stichwahl gegen einen AfD-Bewerber zum Landrat von Vorpommern-Greifswald gewählt. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Die vorzeitige Neuwahl der CDU-Parteispitze war notwendig, da sich der bisherige Amtsinhaber Vincent Kokert Anfang 2020 überraschend aus der Politik verabschiedet hatte. Zunächst hatte sich auch der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor für den Posten beworben. Im Juni zog Amthor seine Kandidatur zurück, nachdem der „Spiegel“ über zweifelhafte Lobbytätigkeiten Amthors für das US-Unternehmen Augustus Intelligence berichtet hatte. Daraufhin nominierte der CDU-Landesvorstand kurzfristig Michael Sack. Sack dankte Amthor, dass er persönliche Ambitionen zugunsten der Partei zurückgestellt habe. (afp/sua)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]