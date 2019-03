Politik » Deutschland Neuer JU-Chef klagt über „Gleichschaltung“ in der CDU

"In den letzten Jahren haben sich viele in der CDU nicht mehr wohlgefühlt, weil wir bei unserer Ausrichtung eine Gleichschaltung erlebt haben", meint Tilman Kuban. "Wir brauchen wieder drei Flügel und Persönlichkeiten, die ihre Meinung sagen", so der neue JU-Vorsitzende.