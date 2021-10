Neuer Schweriner Landtag soll Präsidium aus drei Frauen bekommen

Foto: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Schweriner Schloss: Sitz des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Foto: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Der neue Landtag Mecklenburg-Vorpommerns soll eine Präsidentin und zwei Vizepräsidentinnen bekommen. Darauf einigten sich die Fraktionen von SPD, CDU, Linker und FDP, wie ein CDU-Fraktionssprecher am Montag nach einem gemeinsamen Pressegespräch sagte. Die Wahlen sollen am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Parlaments stattfinden.

Die SPD nominierte als stärkste Fraktion erneut Birgit Hesse (SPD) für das Amt der Landtagspräsidentin. Um das Amt der ersten Vizepräsidentin wird es voraussichtlich zu einer Kampfabstimmung kommen. Es bewerben sich darum sowohl die AfD-Abgeordnete Eva-Maria Schneider-Gärtner als auch die CDU-Parlamentarierin Beate Schlupp.

Die AfD stellt die zweitstärkste, die CDU die drittstärkste der sechs Fraktionen. Beide Fraktionen dürften nach der geplanten Bildung einer rot-roten Landesregierung der Opposition angehören. Für das Amt der zweiten Vizepräsidentin kandidiert die Linken-Abgeordnete Elke-Annette Schmidt.

Dem am 26. September gewählten Landtag werden erstmals 79 Abgeordnete angehören, weil acht Überhang- und Ausgleichsmandate nötig waren. Die SPD verfügt über 34, die AFD über 14, die CDU über zwölf, die Linke über neun sowie Grüne und FDP über je fünf Sitze.

Die Wiederwahl von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist für den 23. November geplant. Bis dahin sollen die Koalitionsverhandlungen der SPD mit der Linken abgeschlossen sein. (afp/dl)

