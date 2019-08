NEWSTICKER: Merkel schickt Kondolenztelegramm an Trump – US-Justiz betrachtet Angriff von El Paso als Terrorakt

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntag ein Kondolenztelegramm an US-Präsident Donald Trump geschickt. „Die Nachrichten von den Bluttaten in El Paso, Texas, und Dayton, Ohio, habe ich mit großer Bestürzung und Trauer vernommen“, schreibt die Kanzlerin darin.

„Durch Akte der Gewalt und des Hasses sind Menschen aus dem Leben gerissen, Familien und ganze Städte in Trauer und Leid gestoßen worden. Die Grausamkeit und die Abscheulichkeit dieser Taten bestürzen uns alle zutiefst“, heißt es in dem Schreiben weiter.

„Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen gilt das Mitgefühl und die Anteilnahme aller Deutschen. Wir wünschen den Verwundeten eine baldige Genesung. In stiller Anteilnahme, Angela Merkel“, schreibt die Kanzlerin, die sich derzeit im Urlaub befindet.

Bei zwei Schusswaffenangriffen innerhalb weniger Stunden sind in den USA 29 Menschen getötet worden. In einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso erschoss ein Schütze am Samstag 20 Menschen. Ein vom mutmaßlichen Täter verfasstes Online-Manifest weise auf ein mögliches Hassverbrechen hin, sagte der Polizeichef von El Paso, Greg Allen. Rund 13 Stunden später tötete ein Mann im Bundesstaat Ohio neun Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

US-Behörden identifizieren Schützen von Dayton als 24-jährigen Weißen

Die US-Behörden haben den mutmaßlichen Täter des Schusswaffenangriffs von Dayton im US-Bundesstaat Ohio identifiziert. Es handele sich Connor Betts, einen 24 Jahre alten Weißen, teilte der stellvertretende Polizeichef Matt Carper am Sonntag mit. Unter den neun Todesopfern sei auch die 22-jährige Schwester des Täters, Megan Betts. Der Schütze war von der Polizei erschossen worden.

Der Schusswaffenangriff wurde nach Polizeiangaben am Sonntag kurz nach 01.00 Uhr (Ortszeit) auf offener Straße im beliebten Ausgehviertel Oregon verübt. Neun Menschen wurden getötet, 27 weitere verletzt.

US-Justiz betrachtet Schusswaffenangriff von El Paso als Terrorakt

Die US-Justizbehörden betrachten den Schusswaffenangriff von El Paso als „Terrorakt“. Die Tat werde als Fall von „inländischem Terrorismus“ betrachtet, sagte der Staatsanwalt John Bash am Sonntag vor Journalisten in El Paso. Die juristische Definition von inländischem Terrorismus treffe zu.

Er stehe in engem Kontakt mit US-Justizminister Bill Barr, sagte Bash. Derzeit liefen „methodische und sorgfältige Ermittlungen“, die auf eine Anklage wegen „Hassverbrechens“ hinauslaufen könnten sowie auf eine Anklage wegen Schusswaffengebrauchs. Dem Täter drohe die Todesstrafe.

„Wir werden die Todesstrafe fordern“, sagte der Bezirksstaatsanwalt von El Paso, Jaime Esparza, bei derselben Pressekonferenz. Der mutmaßliche Schütze, ein 21-Jähriger aus dem texanischen Allen, hatte am Samstag das Feuer in einem Walmart-Einkaufszentrum eröffnet. Laut Zeugen feuerte der Schütze wahllos auf seine Opfer. 20 Menschen wurden getötet und 27 weitere verletzt. Ein vom mutmaßlichen Täter verfasstes Online-Manifest weise auf ein mögliches „Hassverbrechen“ hin, sagte der Polizeichef von El Paso, Greg Allen.

Rund 13 Stunden nach dem Angriff von El Paso tötete ein Mann im Bundesstaat Ohio neun Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

US-Präsident Donald Trump ordnete an, im Gedenken an die Opfer der beiden Schusswaffenangriffe die Flaggen auf offiziellen Gebäuden fünf Tage lang auf Halbmast zu setzen. „Wir verurteilen diese hasserfüllten und feigen Taten“, hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Die Nation trauere mit den Angehörigen der Opfer „und wir teilen den Schmerz und das Leid derjenigen, die bei diesen zwei sinnlosen Angriffen verletzt wurden“. (dts/afp)