Nicht angemeldete oder verbotene Proteste in Sachsen und Köln

Proteste in Sachsen

In Chemnitz meldete das Bündnis „Chemnitz steht auf“ eine Kundgebung gegen die überzogenen Maßnahmen und die Einschränkung von Freiheitsrechten an, welche durch die Stadt verboten wurde. Einem Eilantrag am Verwaltungsgericht Chemnitz als auch am Oberverwaltungsgericht Bautzen wurde nicht stattgegeben. Polizei war vor Ort, um mögliche Proteste zu unterbinden.

Auch in Schwarzenberg im Erzgebirge untersagten die Behörden eine entsprechende Kundgebung. Die Veranstalter riefen dazu auf, am Samstag die Demonstration in Zwickau zu besuchen. Dort versammelten sich nach Angaben der Polizei friedlich rund 250 Personen.

Weitere Kundgebungen gab es auch in vielen kleineren Städten in Sachsen: In Mittweida (nach Polizeiangaben 200 Teilnehmer), Hohndorf (90 Teilnehmer) und Lugau (Erzgebirgskreis, 120 Teilnehmer).

Köln: Nicht angemeldete Kundgebung auf Domplatte

In Köln versammelten sich bis 200 Menschen nach Angaben eines Polizeisprechers, um gegen die Pandemierestriktionen zu demonstrieren. Die Polizei rechnete diese der Hooligan-Szene zu und erteilte Platzverweise.

In der Innenstadt fand ebenfalls eine angemeldete Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen statt, die Lage war unübersichtlich. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen, es flogen Flaschen gegen die Einsatzkräfte.

Hinzu kam ein genehmigter Autokorso von rund 30 Fahrzeugen, mit denen gleichfalls gegen die Lockdown-Maßnahmen protestiert wurden. Der Umzug wurde zwischenzeitlich von Gegendemonstranten blockiert. Die Polizei nahm die Personalien der rund 100 Gegendemonstranten auf.