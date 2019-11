Nicole Höchst tritt auf AfD-Bundesparteitag gegen Meuthen an

Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst hat bestätigt, dass sie auf dem AfD-Bundesparteitag in Braunschweig für den Parteivorsitz kandidieren will. Sie trete gegen Amtsinhaber Jörg Meuthen an, sagte Höchst am Samstag am Rande des Parteitags der Nachrichtenagentur AFP. Die Mitgliederzusammensetzung bei der AfD zeige, „dass wir noch einige Frauen zusätzlich ansprechen müssen“, sagte Höchst mit Blick auf die Männerdominanz in der Partei.

Zudem wolle sie mehr Jugendliche ansprechen, die vor allem in den westlichen AfD-Landesverbänden unterrepräsentiert seien. Die 49-Jährige ist Lehrerin, sie sitzt im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren und Jugend und engagiert sich für das Thema Bildung. Bundesweit ist sie bislang wenig bekannt.

Begleitet von Gegendemonstrationen kam die AfD am Samstagmorgen zu ihrem Parteitag zusammen, in dessen Zentrum die Neuwahlen zum Vorstand stehen.

Mehrere Kandidaturen gibt es für den zweiten Posten im AfD-Führungsduo. Als Nachfolger für Amtsinhaber Alexander Gauland tritt der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla an. Kurzfristig seine Kandidatur angemeldet hat zudem der Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio, der wiederholt als rechter Scharfmacher in Erscheinung getreten ist. Ebenfalls seine Bewerbung für den Gauland-Posten hat Wolfgang Gedeon aus Baden-Württemberg angemeldet, gegen den ein Ausschlussverfahren wegen Antisemitismus- und Rassismusvorwürfen läuft. (afp)