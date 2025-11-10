Logo Epoch Times

Familie feiert abends

Normaler Arbeitstag: Kanzler arbeitet auch an 70. Geburtstag

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verbringt seinen 70. Geburtstag am Dienstag mit Fraktionssitzung und Terminen, wie Sprecher Kornelius in Berlin sagte. Abends feiert er privat mit der Familie.

top-article-image

Für Kanzler Merz und seine Frau Charlotte ist es das erste Gipfeltreffen zu zweit.

Foto: Michael Kappeler/dpa

Redaktion
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) arbeitet auch an seinem 70. Geburtstag am Dienstag. Der Kanzler gebe diesem Datum „keine größere Bedeutung“, sagte Regierungssprecher Steffen Kornelius am Montag in Berlin. Er habe „tagsüber wieder einen normalen Arbeitstag“.
Dazu gehören demnach eine Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion, ein öffentlicher Termin und sehr viele interne Termine. Am Abend feiere Merz dann doch – und zwar mit seiner Familie.
Auf die Frage eines Journalisten, ob der Kanzler in seinen Geburtstag reinfeiern werde, antwortete Kornelius: „Ich glaub, ab einem gewissen Alter wächst man aus diesem Wunsch hineinzufeiern heraus.“ Merz werde zwar den Montagabend privat mit seiner Frau verbringen, aber nicht hineinfeiern.
Gefragt wurde auch, ob der Bundeskanzler nun Mitglied der Senioren-Union sei. Daraufhin sagte der Regierungssprecher: Merz sei Vorsitzender der CDU Deutschlands, dies „umfasst alle Untergruppierungen der Partei“.
Die Senioren-Union ist eine Vereinigung der CDU Deutschland. In sie kann nach eigenen Angaben jeder über 60-Jährige eintreten. CDU-Mitglieder, die über 60 Jahre alt sind, sind aber nicht automatisch Mitglied der Senioren-Union. (afp/red)

